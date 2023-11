Zu viel sitzen ist schlecht für unsere Gesundheit und vor allem fürs Herz.

Zu dem Schluss kommt ein internationales Forschungsteam. Es hat untersucht, welche Aktivitäten wie gut für unser Herz sind. Dafür haben sie Daten von über 15.000 Teilnehmenden aus Europa und Australien ausgewertet. Die haben über einen ganz normalen Tag zum Beispiel gestanden, geschlafen, sich ein bisschen bewegt, richtig Sport gemacht oder eben gesessen. Außerdem haben die Forschenden Blutfettwerte und Übergewicht gemessen. Das ist ungesund fürs Herz.

Das Team kommt zum Schluss: Es gibt eine ganz klare Gesundheitshierarchie. Am gesündesten fürs Herz ist Sport, der die Herzfrequenz hochtreibt. Dann kommt leichte Bewegung. Stehen und Schlafen sind so mittelgesund - und sitzen ist am schlechtesten fürs Herz. Sie sagen auch: Pro Tag eine halbe Stunde moderate körperliche Bewegung kann die Herzgesundheit schon verbessern.