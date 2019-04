Zu diesem Schluss kommt die Organisation Reporter ohne Grenzen in ihrem aktuellen Bericht. Demnach sorgt systematische Hetze von Politikern gegen Medienschaffende für ein Klima der Angst. In Österreich beispielsweise seien kritische Journalisten als "Linksextreme" bezeichnet worden.

Trotzdem sei Europa nach wie vor die Weltregion, in der Journalistinnen und Journalisten am freiesten und sichersten arbeiten können.

Deutschland hat sich in dem jährlichen Ranking um zwei Plätze verbessert, auf Platz 13 - das liegt der Organisation zufolge aber vor allem daran, dass die Pressefreiheit in anderen Ländern stärker abgenommen hat. Auch in Deutschland habe es letztes Jahr mehr tätliche Angriffe gegen Journalisten gegeben, vor allem auf rechtspopulistischen Veranstaltungen.

Am besten ist die Situation in Norwegen, Finnland und Schweden; am schlechtesten in Eritrea, Nordkorea und Turkmenistan.