Das Geld geht an Kleinbauern, Viehhirten und Familien auf dem Land. Sie sollen laut Weltbank direkte Geldtransfers bekommen um Hilfen, wenn sie in den Wiederaufbau von Landwirtschaft und Viehbeständen investieren.

Seit Monaten fallen Millionen von Wüstenheuschrecken über Teile Ostafrikas, Asiens und des Nahen Ostens her und zerstören Ackerland und Weiden. Ein kleiner Schwarm der Insekten kann theoretisch an einem Tag so viel vertilgen wie 35.000 Menschen. In der Region haben ohnehin schon mehr als 20 Millionen Menschen nicht genug zu essen. Wenn die Heuschrecken deren Ernte angreifen, verschlimmert sich die Lage.