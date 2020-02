Somalia in Ostafrika und Pakistan in Südasien haben den Notstand ausgerufen - wegen extremen Heuschreckenplagen.

Die Behörden in Somalia befürchten eine Hungersnot für Menschen und Tier, weil die Wüstenheuschrecken große Teile der Ernte zerstören. Der Notstand sei nötig, damit Schutzmaßnahmen besser abgestimmt und Gelder bereitgestellt werden können.

Auch in Kenia und Äthiopien vermehren sich die Heuschreckenschwärme zurzeit außergewöhnlich stark. Die Welternährungsorganisation spricht von der schlimmsten Situation seit 70 Jahren in einem Gebiet, wo eh schon viele Menschen zu wenig zu essen haben. Ein Schwarm Heuschrecken von einem Quadratkilometer Größe frisst an einem Tag so viel wie 35.000 Menschen.

Schon am Samstag hatte Pakistan den Notstand ausgerufen. Auch dort zerstören Heuschreckenschwärme Ernten und Felder. Die Insekten hatten sich offenbar im letzten Sommer aus dem Iran ausgebreitet.