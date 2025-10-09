Flusspferde kennen viele wohl nur aus Dokus oder dem Zoo. Um wilde Flusspferde zu sehen, muss man heutzutage in afrikanische Länder südlich der Sahara reisen.

Es gab die massigen, wärmeliebenden Säugetiere aber auch mal in Europa, bevor die letzte Eiszeit dafür sorgte, dass sie ausstarben. Aber: Die Flusspferde verschwanden wohl nicht so früh, wie man lange dachte - zumindest nicht schon zum Beginn der Eiszeit, vor rund 115.000 Jahren.

Dafür sprechen alte Flusspferd-Knochen aus dem Mittelrheingraben. Eine Forschungsgruppe unter anderem von der Uni Potsdam hat mit den Knochen Gen-Analysen gemacht und ihr Alter mit Hilfe der Radiocarbonmethode bestimmt. Im Fachmagazin Current Biology schreibt das Team: Flusspferde lebten noch vor weniger als 50.000, vielleicht sogar vor 31.000 Jahren in einem Gebiet, das heute der Südwesten Deutschlands ist. Für die Forschenden ist das längere Überleben der Flusspferde auch ein Hinweis darauf, dass die Eiszeit nicht überall in Europa gleich heftig ablief.