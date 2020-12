Wo die Korallen verschwinden, macht sich außerdem oft Seegras breit. Es verhindert dann, dass sich neue Korallenriffe bilden können. Forschende schlagen im Fachmagazin Current Biology jetzt eine natürliche Waffe gegen das Seegras vor: pflanzenfressende Krabben.

Ausprobiert wurde das bei Korallenriffen in den Florida Keys. Die meistens nachtaktive karibische Königskrabbe ist dort sogar heimisch, kommt aber normalerweise nicht in den Mengen vor. Die Forschenden setzten in einem Langzeitexperiment deshalb zusätzliche Krabben aus. Dabei vertilgte die gewachsene Population genug, um das Seegras in Schach halten zu können. Der Bewuchs sank innerhalb eines Jahres deutlich. Die Forschenden sagen deshalb, dass die Königskrabbe einen wichtigen Beitrag leisten kann, Korallenriffe zu erhalten.