Denn sie lebten in den Lagern auf engstem Raum unter extrem risikoreichen Bedingungen, deshalb sei ein Ausbreiten des Coronavirus eine große Gefahr. Besonders schlimm sind die Bedingungen nach Angaben eines Sprechers des UNHCR weiterhin auf Lesbos. Allein dort lebten aktuell rund 20.000 Flüchtende und Migranten in einem Gebiet, das normalerweise nur Platz für 3.000 Menschen bietet.

Jetzt ärmste Länder entschulden

Auch die Hilfsorganisation Oxfam fordert wegen der Pandemie Hilfen für die Ärmsten auf der Welt. Die Deutschland-Chefin der Organisation sagte, dass die Gesundheitsausgaben in den ärmsten Ländern weltweit wegen der Corona-Pandemie verdoppelt werden müssten - auf 160 Milliarden Dollar. Reichere Länder sollten deshalb ärmeren Schulden erlassen und zusätzlich Geld zur Verfügung stellen.



Oxfam verweist darauf, dass fast drei Milliarden Menschen nicht an sauberes Wasser kommen oder an angemessene medizinische Behandlung. Millionen lebten in überfüllten Slums oder Flüchtlingscamps, in denen es unmöglich sei, den gebotenen Abstand zueinander einzuhalten.



Die Oxfam-Chefin sagt, falls nicht schnell gehandelt werde, drohe die schlimmste humanitäre Katastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg. Hier hat Oxfam einen 5-Punkte-Plan erstellt, die ärmsten Menschen weltweit vor Corona zu schützen.