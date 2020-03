Ab sofort können Kinos Geld beantragen, zum Beispiel, um ihre Technik zu erneuern. Die Kulturstaatsministerin hat dafür ein Hilfsprogramm aufgelegt. Die Kinos sollen mit insgesamt bis zu 17 Millionen Euro unterstützt werden. Letztes Jahr hatte der Bund Kinos im ländlichen Raum fünfeinhalb Millionen Euro zur Verfügung gestellt.

Gefördert werden Kinos in Gemeinden mit bis zu 50.000 Einwohnerinnen und Einwohnern und in Ausnahmefällen auch Kinos in größeren Städten. Die Bundesländer müssen allerdings auch Geld beisteuern. Die Idee hinter der Förderung ist, Kultur und Austausch im ländlichen Raum zu stärken und so Abwanderung zu verhindern.