Stell dir vor, du bist für einen Preis nominiert und kennst jemanden, der in der Jury sitzt.

Oder du bist befreundet mit jemandem aus dem Gremium, das über die nächste Beförderung entscheidet. Erhöht oder verringert das deine Chancen, den Preis oder die Beförderung zu bekommen?

Wissenschaftler sind dieser Frage nachgegangen und haben dafür statistische Daten aus Norwegen ausgewertet. Ergebnis: Verbindungen zu haben, macht es zwar wahrscheinlich, in die engere Auswahl zu kommen – nicht aber, den Preis zu gewinnen. Es sei denn, man ist in der Lage, den Gefallen zu erwidern, weil man selbst auch in irgendeinem Entscheidungsgremium sitzt. Die Daten für die Studie kamen aus der norwegischen Werbebranche. Die Forscher haben Vergabeentscheidungen aus acht Jahren ausgewertet.

Die Studie dazu ist im Academy of Management Journal erschienen.