Der FC Liverpool kämpft zur Zeit um den Meistertitel in der Premier League - heute spielt das in der englischen Stadt keine Rolle.

Denn heute ist der Jahrestag der größten Katastrophe in der englischen Fußball-Geschichte. Vor 30 Jahren starben beim FA-Cup-Halbfinale zwischen Liverpool und Nottingham Forest 96 Fans der Reds. Das Spiel fand damals auf neutralem Boden in Hillsborough-Stadion in Sheffield statt. In einem völlig überfüllten Block brach eine Massenpanik aus. Viele Fans wurden totgetrampelt.

Die aktuelle Mannschaft des FC Liverpool hat zusammen mit Trainer Jürgen Klopp am Denkmal neben dem Anfield-Stadion einen Kranz niedergelegt. Der Boden war übersät mit Blumen und Liverpool-Schals. Für jedes Opfer gab es einen Glockenschlag. Schon gestern hatte es beim Heimspiel gegen Chelsea eine Schweigeminute im Stadion gegeben.

Angehörige der Opfer kämpfen immer noch um Gerechtigkeit. Den Fans wurde lange fälschlicherweise eine Mitschuld an der Katastrophe gegeben. Fehler der Polizei waren lange vertuscht worden.