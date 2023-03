In Nepal dürfen Reisende bald nicht mehr allein im Himalaya wandern gehen.

Laut dem Tourismusministerium muss ab April immer ein lokaler Bergsteiger oder Gepäckträger dabei sein. Darüber berichtet unter anderem die Zeitung Kathmandu Post. Das sei wichtig für die Sicherheit. Für Bergsteiger, die zum Beispiel auf den Mount Everest oder den Mount Annapurna klettern wollen, gilt die Regel aber nicht: Sie dürfen weiter alleine versuchen, auf die Spitze zu gelangen, brauchen aber eine entsprechende Genehmigung vom Tourismusministerium - und die kostet umgerechnet rund 10.000 Euro.

Mit der neuen Regelung will Nepals Regierung nach eigenen Angaben auch Jobs schaffen: Das Land ist abhängig von dem Geld, das seine Bürgerinnen und Bürger im Ausland verdienen - zum Beispiel in Saudi-Arabien - und an ihre Familien in der Heimat schicken.