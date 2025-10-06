Der April und jetzt der Oktober sind die beliebtesten Monate für Reisen ins Gebiet rund um den Mount Everest. Denn normalerweise ist das Wetter in diesen Monaten so, dass man es in der Höhe einigermaßen aushalten kann.

Jetzt sind im Himalaya mindestens 350 Touristen gerettet worden - nachdem sie in einen Schneesturm gekommen waren, auf fast 5.000 Metern Höhe. Sie wurden in ihren Zelten von einem Sturm überrascht, auch viele Unterkünfte wurden beschädigt.

350 Touristen wurden in Bergdörfer gebracht - wie viele noch festhängen, ist unklar. Medien hatten vorher von fast 1.000 Touristen geschrieben, die im Himalaya festsitzen. Rettungskräfte sind immer noch dabei, Zufahrtsstraßen von Schnee zu befreien.