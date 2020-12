Am Himmel über Deutschland ist im Corona-Jahr 2020 deutlich weniger los gewesen als sonst.

Die Deutsche Flugsicherung hat in diesem Jahr nicht einmal halb so viele Flüge überwacht wie letztes Jahr. Sie zählte knapp 1,5 Millionen Flugbewegungen über Deutschland - letztes Jahr waren es mehr als 3 Millionen. Das letzte Mal gab es so wenig Flüge, als Deutschland noch zweigeteilt war: im Wendejahr 1989. Da hatte die Deutsche Flugsicherung aber auch nur die Flüge über Westdeutschland gezählt.

Das Rekordjahr für Flugbewegungen über Deutschland ist bis jetzt 2018: Da wurden 3,35 Millionen Flüge gezählt.