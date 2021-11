In der Nacht von Donnerstag auf Freitag findet die längste partielle Mondfinsternis seit fast 600 Jahren statt.

Rund sechs Stunden wird das Ereignis dauern. Dabei befindet sich die Erde in direkter Linie zwischen Sonne und Mond, wodurch der Kernschatten der Erde den Vollmond fast vollständig bedeckt. Der Schatten ist außergewöhnlich groß, weil sich Erde und Mond im Moment besonders nahe sind. Das übrige Sonnenlicht wird auf seinem Weg zum Mond durch die Erd-Atmosphäre gefiltert, deshalb erscheint der Mond in der kommenden Nacht rötlich-orange.

Richtig gute Sicht: Im Ostpazifik

Mondfinsternis-Fans bei uns haben allerdings Pech, denn in Europa ist der Mond schon untergegangen, bevor der interessante Teil des Spektakels überhaupt anfängt. Bessere Karten hat man in der Arktis, in den USA und im gesamten ostpazifischen Raum: Da kann kann man den Blutmond in voller Länge sehen, vorausgesetzt es sind keine Wolken am Himmel.