In einigen Gegenden der Welt gab es heute Morgen eine ringförmige Sonnenfinsternis zu sehen.

Bei diesem Himmelsereignis schiebt sich der Mond zwischen Erde und Sonne. Allerdings verdeckt der Monde die Sonne dabei nicht vollständig, weil er dafür zu weit von der Erde entfernt ist. Stattdessen ist die Sonne auf dem Höhepunkt der Finsternis als gleißend heller Ring um den Mond zu sehen.

Diese ringförmige Phase war zuerst in Zentralafrika zu beobachten, später im Süden der arabischen Halbinsel, in Nordindien, China und Südostasien. Von Mitteleuropa aus, war das Ereignis so nicht zu sehen. Im Süden und Osten Europas gab es aber eine partielle Sonnenfinsternis. Dabei wird die Sonne zum Teil vom Mond verdeckt, ohne dass sich ein Lichtring bildet.

Die nächste partielle Sonnenfinsternis, die bei geeignetem Wetter auch in Deutschland sichtbar sein wird, gibt es in knapp einem Jahr, am 10. Juni 2021.