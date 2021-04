China hat damit angefangen, eine eigene Raumstation im All zu bauen.

Wie Staatsmedien berichten, startete heute Morgen eine Trägerrakete mit dem Haupt-Modul von einem Raumfahrtbahnhof auf der Insel Hainan. Das Modul mit dem Namen "Tianhe" (übersetzt: "Himmlische Harmonie") ist fast 17 Meter lang und rund vier Meter breit. Es soll für Strom und Antrieb sorgen, und die Unterkünfte befinden sich darin. Später sollen noch zwei weitere Module für wissenschaftliche Experimente t-förmig angebaut werden. Die Fertigstellung der Raumstation ist für Ende 2022 geplant, dann soll sie "Tiangong" (übersetzt: "Himmelspalast") heißen. Insgesamt ist dort Platz für drei Raumfahrerinnen und Raumfahrer, die sich insgesamt sechs Monate an Bord aufhalten können.





Anders als bei der Internationalen Raumstation ISS ist der Himmelspalast das Projekt eines einzigen Landes, keine andere Nation außer China ist am Bau beteiligt. Wenn die ISS wie geplant in den nächsten Jahren ihren Betrieb einstellt, wäre China zumindest vorübergehend das einzige Land, das einen Außenposten im All hat.