In den letzten Nächten konnte man an verschiedenen Orten in Deutschland immer wieder Polarlichter beobachten.

Ausgelöst wird das meist grüne oder lila Leuchten durch Sonnenstürme. Dabei schleudert die Sonne energiereiche Partikel ins Weltall. Treffen die auf das Magnetfeld der Erde regen sie in der Atmosphäre dann Stickstoff- und Sauerstoffatome an. Das Leuchten kann man hierzulande nur sehr selten beobachten - in der Arktis dagegen im Winter fast jede Nacht. Ein Forscher vom Geoforschungszentrum Potsdam sagt jetzt aber, dass die Chancen auf das Himmelsspektakel auch hierzulande steigen. Und zwar nächstes Jahr, sagt er im Interview mit der Katholischen Nachrichtenagentur. Dann soll es besonders viele Sonnenflecken, Sonnen- und magnetische Stürme geben - und die sorgen dann für mehr Polarlichter. Und die sollen nicht nur in den Polarregionen zu sehen sein - sondern möglicherweise auch häufiger in Deutschland. Polarlichter an sich sind ungefährlich. Anders aber die dahinter stehenden Sonnenstürme. Denn die elektrischen Ströme, die sie ins All schicken, können Probleme machen im Funk- und Flugverkehr, oder Satelliten beschädigen. Solche Folgen sind aber äußerst selten.