Dabei bewerfen sich die Menschen mit buntem Farbpulver und Wasserbomben, und sie tanzen miteinander. Das Holi-Fest markiert den Frühlingsanfang und war ursprünglich ein Ernte- und Fruchtbarkeitsfest, es steht aber auch für den Sieg des Guten über das Böse.

In Indien ist Holi ein nationaler Feiertag, in Nepal dauert Holi zwei Tage, da hat es schon gestern (DO) begonnen. Die größte Feier außerhalb Indiens soll es in Leicester in Großbritannien geben.

Holi hat seinen Ursprung im Hinduismus. Es ist eins der ältesten Feste der Welt, schon in 2.000 Jahre alten Theaterstücken wird das Frühlingsfest erwähnt. Holi ist jedes Jahr an einem anderen Datum, weil es nach dem hinduistischen Kalender mit dem letzten Winter-Vollmond zusammenfällt.