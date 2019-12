Und zu denen gehört auch die Regierungspartei in Indien. Die BJP ist seit fünf Jahren an der Macht. Sie bekommt jetzt prominente Unterstützung aus der Musikbranche.

Safran-Pop nennt sich der Musikstil, der immer beliebter wird in Indien. Allerdings rufen die Sängerinnen und Sänger in den Dance-Tracks zum Religionskrieg auf. Der Safran-Pop-Star Laxm i Dubey zum Beispiel fordert in einem Song, Menschen, die den Hinduismus nicht unterstützen, die Zungen oder Hände abzuhacken. Millionen Menschen haben die Videos dazu schon auf Youtube angeklickt.

Jahrzehntelang galt Indien als säkulare Demokratie. In der indischen Verfassung steht, dass alle Religionen die gleichen Rechte haben. Seitdem die Hindus regieren, sind vor allem Musliminnen und Muslime unter Beschuss. Sie bilden mit rund 15 Prozent die größte Minderheit im Land.

