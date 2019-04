Forschende der Uni Yale in den USA sorgen bei dieser Frage jetzt für neue Diskussionen. Sie haben es in einem Experiment geschafft, in 32 Gehirnen von Schweinen wieder Aktivität zu erzeugen - und zwar vier Stunden nachdem die Tiere im Schlachthof geschlachtet und die Gehirne entnommen worden waren.

Ihre Studie dazu haben sie im Fachmagazin Nature veröffentlicht. Die Schweinegehirne hätten nicht mehr die Fähigkeit gehabt, etwas zu denken oder zu fühlen, schreiben die Forschenden. Ihrer Meinung nach wirft ihr Experiment aber trotzdem Fragen darüber auf, ab welchem Zeitpunkt man ein Lebewesen für hirntot erklären kann. Das ist eine wichtige Frage, zum Beispiel im Zusammenhang mit der Organspende. In Deutschland muss ein Hirn nachgewiesen mindestens seit zwölf Stunden unwiederbringlich ausgefallen sein, damit jemand als hirntot gilt. In anderen Ländern wie den USA ist die Regelung weniger streng.

Wichtig ist die Grundlagenforschung an Schweinegehirnen eventuell auch, um Menschen mit einem Herz-Kreislaufstillstand in Zukunft besser wiederbeleben zu können oder Menschen mit einem Schlaganfall besser zu behandeln.