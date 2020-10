Magdeburger Neurologinnen und Neurologen konnten in einem Versuch zeigen, dass wir gewissermaßen nach Feedback wie nach einer Belohnung gieren. Denn bei Feedback springt das schon bekannte Belohnungssystem im Gehirn an, das dorsale Stratium. In den Scientific Reports schreiben die Forschenden, dass im Versuch Studienteilnehmende vor Computern saßen, die ihnen eine Rückmeldung für ihr Verhalten gaben. Und zwar gab der Computer erstmal einen Ton von sich, Probandin oder Proband musste die Töne dann mit verschiedenen Tasten kategorisieren. Wenn das erledigt war, gab der Computer die Rückmeldung "Taste gedrückt". Manchmal gab's sogar detaillierteres Feedback mit den Worten "Tastendruck richtig" oder "falsch". Eine Magnetresonanztomografie des Gehirns zeigte, dass beide Feedbacks das Belohnungssystem im Hirn aktivierten.

Der Informationsgehalt war dabei egal. Bei dem detaillierten Feedback war dann aber noch eine andere Hirn-Region aktiv, die mit Verhaltensanpassung in Verbindung gebracht wird. Die Forschenden glauben, dass das auch in der Kommunikation zwischen Menschen so läuft und wir durch Feedback unser Verhalten besser ändern können.