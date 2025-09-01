Extreme politische Ansichten, egal ob links oder rechts, lösen im Gehirn offenbar ähnliche Reaktionen aus.

Das zeigt eine kleine US-Studie mit 44 Leuten, die im Journal of Personality and Social Psychology erschienen ist.

Die Forschenden haben den Teilnehmenden eine hitzige Wahlkampfdebatte gezeigt und dabei deren Gehirnaktivität beobachtet. Dabei zeigten sich bei den extremer eingestellten Personen stärkere emotionale Reaktionen, vor allem in den Regionen, die für Angst und Bedrohung zuständig sind. Auch ihr Körper reagierte stärker mit messbarer Erregung. Bei gemäßigten Teilnehmerinnen und Teilnehmern beobachteten die Forschenden dagegen viel unterschiedlichere Reaktionsmuster.

Das Team schließt daraus, dass Emotionen eine große Rolle dabei spielen, wie stark Menschen an politische Überzeugungen glauben. Die Studie stützt auch die Hufeisentheorie. Die besagt grob, dass politische Ränder zum Teil einander ähnlich sind.





