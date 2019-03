Auch gerne im Duett, zusammen oder abwechselnd. Das Ganze ist so ähnlich wie das Hin und Her in einem menschlichen Gespräch. Uns kommt ein schneller Schlagabtausch beim Reden ganz natürlich vor. Aber damit das klappt, müssen viele Muskeln und Regionen im Gehirn zusammenspielen.

Deswegen erforschen Wissenschaftler aus den USA an den Hirnen von singenden Braunmäusen aus Costa Rica, wie das eigentlich funktioniert. Die Mäuse singen zum Teil abwechselnd und lassen sich dabei brav aussingen.

Im Fachmagazin Science schreiben die Forscher, dass das Timing dafür vor allem in der Hirnrinde gesteuert wird, in einem bestimmten Teil des Motorcortex. Wenn die Forscher den Motorcortex der Mäuse manipulierten, hörten die Mäuse auf zu singen oder sangen langsamer. Aus der Forschung lässt sich unter anderem schließen, dass die Steuerung von Stimme schon früh in der Evolution von Säugetieren angelegt wurde.