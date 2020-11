Warum wir Musik fühlen können

Etwa die Hälfte aller Menschen sind in der Lage, bei einem besonders tollen Musikstück einen Schauer zu spüren, der ihnen den Rücken hinunterläuft.

Das wissen Hirnforschende schon seit Längerem. Ein Forschungsteam in Frankreich hat nun mit Hilfe eines Hirn-EEGs untersucht, was genau bei so einem Schauer passiert. Die Forschenden baten 18 Probanden ins Studio, klebten ihnen kleine Sonden auf den Kopf, und spielten ihnen ihre Lieblingsmusik vor. Die Testpersonen sollten anzeigen, an welcher Stelle sie einen Schauer empfanden.

Die Wissenschaftler konnten dann nachschauen, was dabei im Hirn passierte. Dabei stellten sie fest, dass in solchen Momenten die Zellen in mehreren Hirnregionen gleichzeitig feuerten und zusammen das Belohnungssystem des Körpers aktivierten. Das reagierte mit Glückshormonen - und Schauern. Beteiligt waren Regionen, die für Emotionen, Hören und Bewegung zuständig sind. Außerdem zeigte sich, dass sich die Hirnaktivität der Probanden veränderte, wenn sie auf eine Stelle in der Musik warteten, die sie besonders mochten.

Mit ihrer Untersuchung hat das Forschungsteam vor allem nachgewiesen, dass man mit einem relativ kleinen EEG-Gerät Reaktionen auf Musik messen kann. Das könnte man zum Beispiel nutzen, um den Effekt von Livemusik zu untersuchen.