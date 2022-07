Eine Forscherin und ihr Team der Uni Tel Aviv in Israel haben in einer Studie untersucht, wie weit akustische Reize nachts in unserem Hirn kommen. Ihr Ergebnis: weiter als bisher angenommen. Geräusche werden wohl praktisch genauso verarbeitet wie im wachen Zustand. Was am Ende fehlt, ist nur eine Reaktion darauf.

Studie bei Epilepsie-Patienten

Die Forschenden haben für ihre Studie Hirnströme bei 13 Epilepsie-Patienten gemessen. Sie haben dabei genutzt, dass den Patienten wegen ihrer Erkrankung Elektroden im Hirn eingesetzt wurden.



Die Forschenden spielten ihnen Geräuschen zu verschiedenen Zeiten vor und analysierten, was daraufhin im Gehirn passierte.