Es war der wohl erste Tweet per Gedankensteuerung.

Ein 62-Jähriger aus Australien hat ihn abgesetzt, mithilfe eines Implantats. Der Mann leidet an ALS und ist durch die Nervenkrankheit weitgehend gelähmt, er kann kaum noch sprechen. Er verfasste den Tweet nach eigener Aussage, indem er daran dachte, was er schreiben wollte.

Möglich machte das ein Hirnimplantat, das im Moment noch in der Erprobungsphase ist – und bisher nur zwei Menschen implantiert wurde. Das Implantat liest Hirnströme und überträgt sie – einer der Entwickler beschreibt es in einem Video als Bluetooth-Verbindung des Hirns zu einem Rechner. Der Australier berichtet, mit der Technik nach einiger Übung seinen Computer bedienen zu können, Mails zu verschicken und auch Online-Banking zu machen. Dabei müsse er daran denken, wohin er klicken will.