Zumindest glauben das Forscher aus den USA. Sie haben es geschafft, Hirnsignale von Menschen in gesprochene Sprache umzuwandeln. Dafür trainierten sie einen selbstlernenden Algorithmus darauf, das Hörzentrum von Epilepsie-Patienten zu belauschen. Die Patienten trugen in ihrem Hirn eine Elektrode zur Behandlung ihrer Epilepsie. Diese Elektrode zeichnete die Hirnwellen aus dem Hörzentrum auf und leitete sie an einen Computer weiter. Um das System zu trainieren, sollten sich die Probanden erstmal nur die Zahlen von 0 bis 9 anhören - das Programm lernte dann, aus den aufgefangenen Wellen das richtige Wort zu bilden und es an einen Computer weiterzuleiten, der Sprachsignale erzeugen kann. Eine Roboterstimme gab diese Signale dann wieder. Die Forscher sagen: In mehr als drei viertel aller Fälle konnten Zuhörer verstehen, was die Roboterstimme sagte, sie konnten sogar erkennen, ob das gehörte Wort von einer Frauen - oder einer Männerstimme gesprochen worden war.

Die Wissenschaftler hoffen, dass sie in ein paar Jahren ein System bauen können, das nicht nur Wörter erkennt, die jemand hört, sondern dass Wörter erkennt, die nur im Stillen gedacht werden. Damit könnten Patienten, die ihre Sprachfähigkeit verloren haben, mit der Außenwelt kommunizieren.