Klingeln, Rauschen, Pfeifen: Ohrgeräusche sind oft schwer auszuhalten.

Dauern sie an, spricht man von Tinnitus. So deutlich die Störung für Betroffene ist, so schwierig war es, sie objektiv zu messen. Das hat sich jetzt geändert. Ein Team von Forschenden hat festgestellt, dass Tinnitus charakteristische Signalveränderungen im Gehirn zur Folge hat. Sie haben die Art dieser Veränderungen jetzt zum ersten Mal bei Versuchen mit mehr als 400 Probanden nachgewiesen.

Charakteristische Hirnströme

Wie sie in einem Fachmagazin schreiben, sind die Hirnströme von Tinnitus-Betroffenen vor allem im Hirnstamm verändert; das ist der Bereich ganz unten hinten im Kopf. Beim Hören von Test-Tönen entstehen hier fünf Hirnstrom-Wellen, die man getrennt messen kann. Zwei davon sind bei Tinnitus-Betroffenen charakteristisch verändert und weisen Verzögerungen oder geringere Ausschläge auf.

Die Forschenden sagen, dass ihre Messungen die Grundlage liefern für einfache und objektive Messungen zur Diagnose von Ohrgeräuschen.