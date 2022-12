Wie ging es Vlad Draculea - also dem historischen Vorbild für Bram Stokers Dracula-Geschichte?

Das will ein Forschungspaar aus Kasachstan rausfinden, das sich selbst als "historische Chemiker" bezeichnet. Das Paar hat schon verschiedene Gegenstände analysiert, die von historischen Persönlichkeiten berührt wurden - zum Beispiel ein Hemd des Schriftstellers Anton Tschechow und einen Brief von George Orwell. Auf den Gegenständen suchen die Forschenden Gleb und Svetlana Zilberstein biochemische Spuren des Schweißes der Person, von Fingerabdrücken, Schmierflecken oder Blut. Daraus können sie dann Rückschlüsse ziehen, zum Beispiel auf die Gesundheit der historischen Person, ihre Ernährung und auf die damaligen Umweltbedingungen.

Bei Tschechow konnten sie Tuberkulose nachweisen und verschiedene Schmerzmittel. Für die Analyse zu Vlad Draculea untersuchen die Forschenden aktuell einen Brief, den der Herrscher im Jahr 1475 geschrieben hat - und zwar an Bürger von Sibiu in Transsilvanien.