Ein Gender-Gap ließ sich früher auch an den Zähnen ablesen.

Ein Forschungsteam aus den USA hat das mit Hilfe von archäologischen Funden aus fast 140 Ausgrabungsstätten in ganz Europa untersucht. Dabei ging es um Schäden an Gebiss und Zähnen, die laut Studie viel über die Lebensbedingungen aussagen können. Unterschiede zwischen Männern und Frauen sind demnach ein Hinweis darauf, welchem Geschlecht es bei der Gesundheits- und Nahrungsversorgung besser ging. Zum Teil hatten die Zähne der Frauen doppelt oft Schäden im Vergleich zu den Männern.

Benachteiligung am Gebiss nachgewiesen

Und die Forschenden ziehen noch weitere Rückschlüsse: In manchen Gegenden, in denen Frauen schon vor Jahrhunderten Nachteile hatten, scheint das bis heute nachzuwirken: Heute gehen sie dort z. B. weniger oft arbeiten oder sind seltener in politischen Ämtern als anderswo.

Historische Geschlechternachteile sind laut Studie eine mögliche Erklärung, warum es je nach Region unterschiedlich schwer ist, die Gleichstellung voranzutreiben.