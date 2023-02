Der jüdische Holocaust-Überlebende Sally Perel ist tot. Er starb im Alter von 97 Jahren in seinem Haus in Israel.

Perel wurde 1925 in Peine in Niedersachsen geboren. Anfang der 40er Jahre fiel er auf dem Gebiet der damaligen Sowjetunion der Wehrmacht in die Hände. Perel wurde aber nicht erschossen, weil er angab, ein sogenannter „Volksdeutscher“ zu sein - also ein Deutscher, der außerhalb der Grenzen des Deutschen Reichs lebte.



International bekannt geworden war Perel durch seine Autobiografie „Ich war Hitlerjunge Salomon“. Das Buch war auch Grundlage für einen Film.

Perel gab später seine Erlebnisse während der NS-Zeit vor allem an Schülerinnen und Schüler weiter. Er wurde mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt.