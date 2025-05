Öffentliche Verkehrsmittel haben viele Vorteile -

aber im Sommer wird es oft ziemlich heiß. Nicht nur drinnen in Bussen und Bahnen - auch an den Haltestellen. Eine Studie aus Houston im US-Bundesstaat Texas zeigt: Manchmal ist es gerade in den Wartehäuschen besonders heiß. Ein Forschungsteam hat da im Sommer 2023 nachgemessen - an Tagen, an denen es zwischen 35 und 39 Grad heiß war.

In geschlossenen Häuschen ohne Schatten drumherum war es im Schnitt noch drei Grad heißer als draußen. Besser waren offene Häuschen im Schatten. Außerdem war es kühler unter Häuschen aus Edelstahl und Glas statt Alu und Plexiglas. Am besten warteten Menschen aber draußen unter Bäumen - die kühlten die Luft um drei Grad runter.

Die Forschenden sagen, dass um Wartehäuschen Bäume gepflanzt werden sollten - und wenn das nicht geht, zumindest auf ein Design gesetzt werden sollte, das nicht so sehr aufheizt.