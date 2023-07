Südeuropa befindet sich auf dem Höhepunkt der aktuellen Hitzewelle.

In Griechenland haben Wetterstationen verbreitet Werte von über 40 Grad erfasst. In Theben rund 50 Kilometer nordwestlich von Athen wurden 44,2 Grad gemessen. Die griechische Regierung rief dazu auf, möglichst aufs Auto zu verzichten. Bei Hitze belasten Abgase die Luft noch stärker. Weil die Bahnschienen sich verformen können, fahren die Züge langsamer. Und viele archäologische Stätten wie die Akropolis in Athen sind von halb zwölf mittags bis abends um halb sechs geschlossen.

Einen neuen Hitzerekord erwartet die europäische Weltraumagentur Esa aber für die italienischen Inseln Sizilien und Sardinien mit Temperaturen von bis zu 48 Grad.

Für zehn Städte, darunter Rom, Bologna und Florenz gilt die Alarmstufe Rot. In Spanien herrschen ebenfalls seit Tagen Temperaturen von bis zu 45 Grad. In der Nacht kühlen die Werte nicht unter 25 Grad ab.