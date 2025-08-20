In Rom ist eine Reiseführerin während einer Touristen-Tour durch das Kolosseum gestorben.

Kolleginnen und Kollegen machen die Hitze verantwortlich - und kritisieren die Arbeitsbedingungen in der Branche. Die 60-Jährige war gestern Abend zusammengebrochen, bei Temperaturen über 30 Grad. Der italienische Verband der Reiseleiter erklärte auf Facebook, Touristenführer und Reiseleiterinnen seien körperlich zu stark belastet und müssten besser geschützt werden. Konkret fordert der Verband zum Beispiel, dass das Kolosseum im Sommer schon am frühen Morgen öffnen soll. Weil es dann weniger heiß sei und die Besucherströme entzerrt würden. Gerade im Kolosseum staut sich im Sommer die Hitze. Die Zeitung La Repubblica zitiert eine Kollegin der Reiseführerin: Die spricht von unmenschlichen Bedingungen wegen Hitze und Übertourismus.