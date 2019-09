Wenn es so heiß ist wie in diesem Sommer, ist das dann eine direkte Folge des Klimawandels?

Für eine Forscherin aus Zürich und ihr Team ist klar: ja. Sie haben Daten von rund 4000 Wetterstationen in Europa aus der Zeit seit 1950 ausgewertet und festgestellt: Inzwischen gibt es drei Mal so häufig extreme Hitzetage wie 1950 - und die werden auch immer heißer. Außerdem gibt es auch immer öfter heiße Nächte. Seit 1996 hat sich dieser Trend laut Studie noch mal verstärkt. Auf der anderen Seite, so schreiben die Forschenden, haben Kälteextreme um das Zwei- bis Dreifache abgenommen. Am stärksten betroffen ist demnach Mitteleuropa.

Die Forscherin und ihr Team sind sich sicher: Das ist kein Zufall, sondern ein Zeichen für den Klimawandel. Denn diese Entwicklungen seien deutlich stärker als die meisten Klimamodelle prognostiziert hätten.