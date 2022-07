Wenn unsere normale Körpertemperatur doch um die 37°C liegt - warum fühlen wir uns dann bei dieser Außentemperatur nicht am wohlsten?

Darauf hat der Physiologe Gerhard Burckhardt vom Göttinger Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation die Antwort: Wir mögen es kühler, weil der Mensch ständig zu viel Wärme produziert. Da Herz, Gehirn und Stoffwechsel im Dauerbetrieb sind, produzieren wir mehr Wärme, als für die Aufrechterhaltung der Körpertemperatur nötig sind. Das ist zwar bei Kälte nützlich - denn die Überschussproduktion garantiert, dass wir genug Energie zum Wärmen haben. Wenn es wärmer ist, muss die überschüssige Wärme aber weg von uns - und dieser Austausch mit der Umgebungsluft klappt immer schlechter, je näher die Außentemperaturen an unsere Körpertemperatur ranrücken. Dann müssen wir schwitzen, was wieder Energie verbraucht. Deswegen fühlen wir uns bei deutlich unter 37 Grad am wohlsten.

Der Biometereologe Andreas Matzarakis vom Zentrum für Medizin-Meteorologische Forschung des Deutschen Wetterdienstes sagt, dass der Mensch bei 27 Grad am wenigsten Energie verbraucht. Die genaue ideale Außentemperatur hängt aber von weiteren Faktoren ab, etwa Feuchtigkeit, Wind oder Sonnenstrahlung. Die meisten Menschen finden Werte zwischen 18 und 25 Grad am angenehmsten, sagt er.