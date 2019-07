Laut Wetterdienst waren es in Geilenkirchen in Nordrhein-Westfalen gestern 40,5 Grad Celsius - an einer Messstation der Bundeswehr. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Bisher lag der Rekord bei 40,3 Grad. So heiß war es vor vier Jahren im unterfränkischen Kitzingen.

Der Rekord wurde heute direkt wieder eingestellt: In Lingen in Niedersachsen wurden sogar 42,6 Grad gemessen. Das Ergebnis ist laut Deutschem Wetterdienst aber noch vorläufig.

Weil die Weser so warm geworden ist, soll das Atomkraftwerk Grohnde in Niedersachsen morgen vorübergehend abgeschaltet werden.



Für heute gilt auch wieder in fast ganz Deutschland eine Hitzewarnung des Deutschen Wetterdienstes. Nur ein paar Landkreise an der Ostsee ganz im Nordosten sind ausgenommen.

Das Wetter heute im Detail: Sonnig bei Werten bis 40 Grad. Am Abend im Westen und am Alpenrand sind Gewitter möglich. Auch morgen sonnig oder locker bewölkt. Ab dem Nachmittag im Westen und Süden wahrscheinlich Gewitter. Höchsttemperaturen von 32 bis 40, an den Küsten bei Seewind um die 28 Grad.

Die weiteren Aussichten: Samstag im Norden und Osten sonnig, im Westen und Süden zum Teil heftige Schauer und Gewitter. 28 bis 34 Grad.