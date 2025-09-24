Bei Erdbeben wird ziemlich viel Energie frei.

Das merken wir zum Beispiel an den Erschütterungen. Aber das ist nur ein geringer Teil der Energie. Forschende am MIT und an der Uni Utrecht haben Erdbeben im Labor simuliert und dabei festgestellt: im Schnitt etwa 80 Prozent der Energie werden als Wärme frei. Es wird unter der Erde so heiß, dass sogar Steine schmelzen. Bis zu 1.200 Grad Celsius innerhalb von Millionstel-Sekunden. Hitzeblitz nennen die Forschenden das.

Erdbeben werden vor allem dann ausgelöst, wenn die Platten der Erdkruste aneinander reiben. Dass das Gestein bei einem Erdbeben kurz schmilzt, könnte dazu beitragen, dass die Platten besser aneinander vorbeirutschen.

Wie viel Energie vom Erdbeben als Erschütterung frei wird, das ist immer unterschiedlich. Die Forschenden schreiben, dass es auch davon abhängt, wie verkeilt die Erdplatten sind. Also, ob dort erst noch Gestein wegbrechen muss, damit sich die Platten bewegen können - und das hängt auch von den vorherigen Erdbeben ab. Das kann ein Vorteil für Warnsysteme sein.