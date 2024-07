Im Grand Canyon sind innerhalb von wenigen Wochen drei Wanderer ums Leben gekommen. Einer von ihnen ist am Wochenende kurz vor dem Ziel zusammengebrochen. Der National Park Service bringt die Todesfälle mit der Hitzewelle in den USA in Verbindung: Im Grand Canyon war es letzte Woche bis zu 49 Grad heiß - und das im Schatten.

Die US-Behörden haben für weite Teile der USA eine Hitzewarnung herausgegeben, von der West- bis zur Ostküste - davon sind mehr als 140 Millionen Menschen betroffen. Besonders kritisch wird es für Obdachlose und Menschen, die keine Klimaanlage in der Wohnung haben - viele Gemeinden haben deshalb Notkühlungszentren eingerichtet. Vor allem in Kalifornien haben Hitze und Trockenheit auch neue Waldbrände ausgelöst. Laut dem EU-Klimadienst Copernicus überschreitet die weltweite Durchschnittstemperatur nun seit einem Jahr die kritische 1,5-Grad-Marke. Damit waren die letzten 12 Monate die wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen.