Die aktuelle Hitzeperiode ist selbst für den Süden der USA extrem.

Im Death Valley im Bundesstaat Kalifornien wurden zuletzt 51 Grad Celsius gemessen. Prognosen gehen davon aus, dass in den nächsten Stunden die 54-Grad-Marke geknackt wird. Der bisherige Rekord liegt bei 56,6 Grad aus dem Jahr 1913.

Der Nationalpark zählt im Sommer ohnehin zu den heißesten Regionen der Erde. Weil die Luft so trocken ist und es kaum Pflanzen gibt, kann die Sonne Felsen und Böden besonders aufheizen. Die Hitze staut sich dann in den Tiefen des Tals. Selbst nachts liegen die Temperaturen aktuell bei 38 Grad. Trotzdem waren laut der Nachrichtenagentur AP auch an diesem Wochenende wieder viele Touristinnen und Touristen im Tal des Todes unterwegs.

Über dem Süden der USA hat sich aktuell eine sogenannte Hitzekuppel gebildet, ein Hochdruckgebiet, das die Hitze wie ein Deckel in einer Region gefangenhält. Von Südwesten bis in den Südosten des Landes gelten Hitzewarnungen.

Forschenden zufolge führt der Klimawandel dazu, dass Hitzewellen häufiger vorkommen, heißer sind und länger andauern.