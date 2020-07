Die Folgen sind schon jetzt verheerend: Waldbrände, die letzten Monat Rekordmengen an CO2 freigesetzt haben. Dazu kommt eine Mottenplage, die den Menschen in der Region zu schaffen macht - und: auftauender Permafrostboden, was zu einer der schlimmsten Ölkatastrophen Russlands beitrug.

Jetzt sagt ein internationales Team aus dem Bereich Klimaforschung in einer ersten Einschätzung: Ohne den Klimawandel hätte es die sibirische Hitzewelle so nicht gegeben, das sei "nahezu unmöglich". Demnach wurde die Hitze durch die Erderwärmung 600 Mal wahrscheinlicher – je nach verwendetem Computermodell sogar noch deutlich mehr. Für die Forschenden ist die Hitzewelle in Sibirien damit eines der bisher deutlichsten Anzeichen für den menschengemachten Klimawandel.

Die Zuordnungs- oder Attributionsforschung beurteilt, ob Extremwetterereignisse und -lagen, wie Hitzewellen, plausibel mit dem Klimawandel in Verbindung gebracht werden können. Die neue Untersuchung ist noch nicht in einem Fachmagazin erschienen. Sie wurde von Forschungszusammenschluss „World Weather Attribution“ durchgeführt und auf deren Website veröffentlicht. Die Initiative hatte schon die verheerenden Feuer in Australien und die Hitzewelle letzten Sommer in Europa mit dem Klimawandel in Verbindung gebracht.