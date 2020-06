Wer an Sibirien denkt, hat vermutlich erst mal Eiseskälte im Kopf.

Die Region im nordasiatischen Russland wird aber gerade von einer heftigen Hitzewelle heimgesucht. Seit Tagen gibt es da Temperaturen über 30 Grad Celsius. Jetzt könnte sogar ein Hitzerekord geknackt worden sein - und zwar in Werchojansk. Die Stadt rühmt sich sonst damit, in den Wintern eine der kältesten der Welt zu sein - mit Temperaturen unter minus 60 Grad Celsius. Jetzt wurde Medienberichten zufolge 38 Grad plus gemessen. Bestätigt ist das allerdings noch nicht: