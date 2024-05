Die Menschen in Nordindien leiden weiter unter einer schweren Hitzewelle.

In der Hauptstadt Neu-Delhi und in fünf benachbarten Bundesstaaten wurde die höchste Stufe des Hitzealarmplans ausgerufen. Kinder und Ältere Menschen sollen nicht mehr vor die Tür gehen - in Krankenhäusern wurden zusätzliche Betten frei gemacht für Hitze-Opfer.

In der Hauptstadt Delhi wurden gestern 48 Grad gemessen. In einem anderen Bundesstaat waren es sogar 51 Grad. Der indische Wetterdienst geht davon aus, dass es heute und in den nächsten drei Tagen so heiß bleiben wird.

Es gibt laut des ARD-Korrespondenten vor Ort auch schon Berichte über Hitze-Tote - darunter sollen Bauarbeiter und Zugpassagiere sein.