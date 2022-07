Hitzewellen sind in den letzten Jahrzehnten vor allem in Europa deutlich häufiger geworden.

Ein internationales Forschungsteam um das Potsdam Institut für Klimafolgenforschung kommt in einer Studie zu dem Schluss, dass Hitzewellen in den letzten 40 Jahren insbesondere in Westeuropa drei- bis viermal schneller zugenommen haben als zum Beispiel in den USA oder Kanada.

Eine mögliche Erklärung liefern die Forschenden im Fachmagazin Nature Communications gleich mit: Die intensiveren Hitzewellen hängen ihnen zufolge mit doppelten Jetstreams zusammen, die lange andauern. So nennt man es, wenn die Windbänder in fünf bis zehn Kilometern Höhe in zwei Strömungen aufgespalten werden: Dann werden die Wettersysteme, die vom Atlantik kommen und in Westeuropa normalerweise abkühlend wirken, nach Norden abgelenkt. Und dadurch bleibt es dann in Westeuropa heiß.

Die Forschenden rechnen damit, dass sich dieser Trend weiter fortsetzt.