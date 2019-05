Und diese Medikamente schützen nach einer Weile offenbar auch davor, dass Träger des HI-Virus ihre Partner beim Sex anstecken. Eine Studie im Fachmagazin The Lancet zeigt, dass sich bei rund 1000 schwulen Paaren keiner mehr angesteckt hat. Bei ihnen war jeweils ein Partner HIV-positiv und nahm so genannte antiretrovirale Medikamente, so dass die Viren im Blut nicht mehr nachweisbar waren. Die Männer hatten Sex ohne Kondom und wurden acht Jahre lang begleitet. In den Fällen, in denen es doch zu Neuinfektionen kam, hatte es Sex mit anderen Partnern gegeben, die keine Medikamente nahmen.

Eine Vorgängerstudie hatte schon gezeigt, dass die Medikamente auch bei heterosexuellen Paaren Infektionen verhinderten. Eine der Autorinnen der Studie, Alison Rodgers, sagte, ihre Ergebnisse könnten helfen, die HIV-Pandemie zu beenden. Dafür müssten aber alle Träger des Virus die Medikamente wirksam nehmen und überhaupt von ihrer Infektion wissen.