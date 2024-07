Aktuell leben mehr als acht Milliarden Menschen auf der Welt - und ihre Zahl wird möglicherweise noch 60 Jahre lang weiter wachsen.

Das geht aus Berechnungen der Vereinten Nationen hervor. Demnach soll im Jahr 2084 das Maximum erreicht werden. Dann würden laut Uno mehr als zehn Milliarden Menschen auf der Erde leben. Zum Ende des Jahrhunderts würde die Zahl der Menschen dann wieder sinken, weil mehr Menschen sterben als neu geboren werden. Aktuell ist es so, dass Frauen im Durchschnitt 2,2 Kinder bekommen. Das ist ein Kind weniger als 1990.

Genauere Zahlen stellen die Vereinten Nationen am Abend in New York vor. Ob es wirklich so kommt, hängt unter anderem daran, wie sich die Situation in afrikanischen Ländern südlich der Sahara entwickelt. Davon gehen Experten vom deutschen Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung aus. Dort bekommen Frauen im Schnitt immer noch mehr als vier Kinder und gleichzeitig ist die Bevölkerung sehr jung.