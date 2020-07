An der Ostsee ist es diesen Sommer besonders voll. Nicht nur, weil viele wegen Corona dort ihren Urlaub machen. Es gibt in diesem Jahr offenbar auch besonders viele Quallen.

Eine Ozeanforscherin vor Ort sagte der Nachrichtenagentur dpa, dass dieses Jahr ein "sehr gutes Quallenjahr" sei. Nachgezählt wurde in der Eckernförder Bucht. Dort sind demzufolge besonders viele Ohrenquallen beobachtet worden, einzelne Feuerquallen, aber auch Rippenquallen – eine Art, die in die Ostsee eingeschleppt wurde.

Hauptgrund für die vielen Quallen ist wohl der milde Winter. Nach Aussage der Forscherin war das Meer in dieser Zeit fünf Grad warm, statt zwei bis drei Grad wie normal. Dadurch ist wohl auch viel salzhaltiges Wasser aus der Nordsee in die Ostsee geflossen. Das führt die Forscherin als Grund dafür an, dass es im Moment auch viele Rippenquallen gibt. Die sind zwar für Badende harmlos. Allerdings fressen sie Fischen das Plankton weg.

Auch Ohrenquallen sind nicht gefährlich. Eine Feuerqualle zu berühren, kann allerdings sehr schmerzhaft sein.