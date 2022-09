An deutschen Hochschulen hat es zum Jahreswechsel erstmals mehr weibliche als männliche Studierende gegeben.

Dem Centrum für Hochschulentwicklung, CHE, zufolge lag der Anteil der Frauen unter den Studierenden im letzten Wintersemester bei 50,2 Prozent. Am höchsten war ihr Anteil in Fächern wie Soziale Arbeit, Psychologie, Erziehungswissenschaften und Germanistik - da sind etwa drei Viertel der Studierenden Frauen.

Die Lehre bleibt Männer-dominiert

Seit Jahren schon gibt es bei Erstsemestern mehr Frauen als Männer. Was Professuren und Leitungspositionen an Hochschulen angeht, sieht es allerdings anders aus. Da haben immer noch überwiegend Männer das Sagen: Der Frauenanteil liegt da bei unter einem Drittel.

Die Zahlen aus Deutschland decken sich laut CHE größtenteils mit internationalen Trends. Auch da sind Frauen unter den Studierenden inzwischen in der Mehrheit, was Leitungspositionen angeht aber deutlich in der Minderheit. Das CHE hat Daten aus fast 100 Ländern ausgewertet von mehr als 2.000 Studiengängen.