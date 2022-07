Die Hochschulen in Deutschland sind immer noch weit entfernt davon, ihre Führungspositionen mit Männern und Frauen gleichermaßen zu besetzen.

Forschende des Leibniz-Instituts für Sozialwissenschaften haben sich angeschaut, wer in den letzten zwei Jahrzehnten Rektorat, Senat, Räte und Fakultäten leitete. Demnach ist der Anteil an Frauen seit 2003 zwar gestiegen. Aber unter den gut 400 obersten Posten als Rektor:in oder Präsident:in einer Uni oder Fachhochschule war zuletzt immer noch nur jeder 4. weiblich besetzt. Am höchsten ist der Frauenanteil mit etwa 40 Prozent in Senaten und Hochschulräten. Als erstaunlich niedrig bezeichnen die Forschenden den Anteil an Frauen als Fakultätschefinnen. Hier sind 4 von 5 Chefs männlich.

Das Leibniz-Institut fordert von den Hochschulen, mehr für Gleichstellung zu tun, so wie es die Hochschulrektorenkonferenz vor drei Jahren beschlossen hatte.