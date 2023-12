Weil seit Tagen viel Regen runterkommt, steigt in vielen Gegenden in Deutschland die Hochwassergefahr.

In Niedersachsen erreichten heute früh 30 Pegel die dritte von vier Warnstufen. Das bedeutet, dass Überschwemmung von Grundstücken, Kellern und größeren Flächen möglich sind. In vielen Landkreisen schützten Feuerwehr und ehrenamtliche Helfende Bereiche mit Sandsäcken.

Auch Sachsen-Anhalt und Sachsen gaben Warnungen verschiedener Alarmstufen heraus. Menschen sollten sich je nach Wohnort über die Pegelstände informieren.

Der Deutsche Wetterdienst warnt heute und morgen vor Dauerregen in mehreren Bundesländern, auch im Westen, in der Mitte und in Bayern.